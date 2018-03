Nächste News: Lyric Video von Widow's Peak: Cbt

Das dritte Album der Tiroler Black Metaller Asphagor wird The Cleansing heißen und am 11. Mai via Black Sunset / MDD veröffentlicht!

Das Album wurde von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony) produziert, gemischt und gemastert und wird 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 60 Minuten enthalten.

Quelle: Asphagor

0 KommentareLord Obirah

