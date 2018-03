Nächste News: Seventh Sign From Heaven veröffentlichen neues Musikvideo zu The Devil Fears Your Name

Vorherige News: The Splendid Iniquity Video von Angerot



Nervosa werden am 01.06.2018 ihr neues Album Downfall Of Mankind via Napalm Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Intro

02. Horrordome

03. Never Forget, Never Repeat

04. Enslave

05. Bleeding

06. ... And Justice For Whom?

07. Vultures

08. Kill The Silence

09. No Mercy

10. Raise Your Fist!

11. Fear, Violence and Massacre

12. Conflict

13. Cultura do Estupro

14. Selfish Battle (Bonus Track)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite