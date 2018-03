Vorherige News: The Condemned Video von Engel



Viele kennen ihn vermutlich von seinen Beiträgen zum Soundtrack der Erfolgsserie Sons Of Anarchy. Dort sorgte The White Buffalo zu Schlüsselszenen für Gänsehaut, beispielsweise mit seinem Cover von "The House Of The Rising Sun". Schließlich lieferte er mit "Come Join The Murder" die perfekte Untermalung für das dramatische Serienfinale.

Nun geht der Country-Blues-Rocker auf Tournee und macht auch dreimal Halt in Deutschland:

23. April, 2018 - Köln, Gloria

24. April, 2018 - Hamburg, Uebel & Gefährlich

25. April, 2018 - Berlin, Huxleys Neue Welt

Den Tourtrailer mit Begleitung des brandneuen Musikvideos zum Song "Avalon" findet Ihr hier:

Tourtrailer

Quelle: Gordeonmusic

