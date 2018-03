Nächste News: Neues Album von Human Compost

Vorherige News: Neuer Song von Depravity: Evil Upheaval



Augury werden am 30.03.2018 ihr neues Album Illusive Golden Age via The Artisan Era auf den Markt bringen. Ab sofort könnt ihr euch den Track "Carrion Tide" anhören.

Quelle: Mind Eraser PR

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite