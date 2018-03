Nächste News: Albumdetails von Midnattsol

Am 27. April 2018 wird das AlbumThe Bell der deutschen Power/Speed Metal Band Stranger auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. The Bell

02. Wheels

03. Midnight Angel

04. Woman

05. I Hold You

06. Broken Harmonies

07. Bright Fog

08. Hazle The Witch

09. Garden Of Evil

10. Wheels (Demo, Bonustrack)

11. Warrior (Bonustrack)

12. Paradise (Bonustrack)

13. Bright Fog (Demo, Bonustrack)

14. Broken Harmonies (Demo, Bonustrack)

Total Playing Time: 51:35 Min

Line-Up:

Gerd Salewski - Vocals

Wolfgang Heuter - Bass

Wolfgang Pleyer - Guitars

Thomas Ihmbacher - Drums

Wolfgang Rieger - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

