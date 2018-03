Nächste News: Dyecrest launchen Lyric Video zu Red Alert

Midnattsol werden am 25.05.2018 ihr neues Album The Aftermath via Napalm Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. The Purple Sky

02. Syns Sang

03. Vem Kan Segla

04. Ikje Glem Meg

05. Herr Mannelig

06. The Aftermath

07. The Unveiled Truth

08. Evaluation Of Time

09. Forsaken

10. Eitrdropar (Bonus Track)

Quelle: Napalm Records

