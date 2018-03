Nächste News: Video von Dominance: Breathless

Hawthorne Heights werden am 27.04.2018 ihr neues Album Bad Frequencies via Pure Noise Records auf den Markt bringen. Bis dahin könnt ihr euch schon mal den neuen Song "Pink Hearts" zu Gemüte führen.

Tracklist:

01. In Gloom

02. Pink Hearts

03. Crimson Sand

04. The Perfect Way To Fall Apart

05. Just Another Ghost

06. Bad Frequencies

07. Skylark

08. Edge Of Town

09. Starlighter (Echo, Utah)

10. Push Me Away

11. The Suicide Mile

12. Straight Down The Line

13. Pills

Quelle: KINDA

