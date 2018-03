Nächste News: Purpose Defeater Video von Invidiosus

Airborn werden am 15.05.2018 ihr neues Album Lizard Secrets via Fighter Records auf den Markt bringen. Vorab kann man sich die Single "Defenders Of Planet Earth" anhören.

Tracklist:

01. Immortal Underdogs

02. Who We Are

03. Lizard Secret

04. We Realize

05. Brace For Impact

06. Wolf Child

07. Here Comes The Claw

08. Land Of The Living

09. Meaning Of Life

10. Metal Haters

11. Defenders Of Planet Earth

12. My Country Is The World

Quelle: Airborn

0 Kommentare

