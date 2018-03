Nächste News: Distruzione veröffentlichen neues Musikvideo zu La Torre Della Muda

Die britischen Heavy Metaller Monument werden am 25.05.2018 ihr neues Album Hellhound via Roar Rock Of Angels Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. William Kidd

02. The Chalice

03. Death Avenue

04. Nightrider

05. Hellhound

06. Wheels Of Steel

07. The End

08. Attila

09. Straight Through The Heart

10. Creatures Of The Night*

11. Long Live Rock 'n' Roll (Rainbow-Cover)

12. Deja Vu (Iron Maiden-Cover)

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

