Nächste News: Albumdetails von Monument

Vorherige News: Afterlife Symphony veröffentlichen neues Musikvideo zu Artemisia



Am 27. April 2018 wird das neue Album Harvest Of Souls der US-Band Thrust auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Deceiver

02. Immortal

03. Kill Or Be Killed

04. Sorceress

05. Shadow Of The Cross

06. Blood King

07. Possessed

08. Feel The Pain

09. End Of Time

10. One Step From The Grave

Total Playing Time: 44:22 Min

Line-Up:

Eric Claro - Vocals

Ron Cooke - Guitars

Ray Gervais - Bass

Joe Rezendes - Drums

Angel Rodriguez - guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite