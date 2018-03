Nächste News: Lyric Video von Kamelot: Ravenlight

Vorherige News: Fleshworks - Acclamation To Deprivation



Screaming Beast werden am 23.03.2018 ihr neues Album Our New Narrative Of Hate in Eigenregie auf den Markt bringen. Schaut euch vorab das Video zu "Despair" an.

Quelle: GerMusica

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite