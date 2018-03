Nächste News: Albumdetails von Screaming Beast

Vorherige News: The Solipsist Lyric Video von Purest Of Pain



Fleshworks ihre Maschinen, um einen weiteren Einblick in ihr kommendes Album "Engine Of Perdition" zu gewähren. In "Acclamation To Deprivation" rechnen die Osnabrücker mit einer Gesellschaft ab, die sich im Leistungsdruck verliert und in einer Abwärtsspirale sämtliche Werte vergisst. Sind wir auf dem Weg zum vollständigen Zerfall?

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite