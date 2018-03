Nächste News: Inferi launchen Lyric Video zu Behold The Bearer Of Light

Die Death Metaller De Profundis kehren am 10.03.2018 mit ihrem neuen Album The Blinding Light Of Faith zurück. Vorab kann man sich den Song "War Be Upon Him" anhören.

The Blinding Light Of Faith (Death Metal) by De Profundis (UK)

Quelle: Transcending Obscurity Records

0 KommentareLord Obirah

