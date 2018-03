Nächste News: Debüt von Wound Collector

Neuer Song von Sentient Horror: Bled Dry By The Night

Hört euch den neuen Sentient Horror Song "Bled Dry By The Night" an. Der Track stammt von der kommenden EP The Crypts Below (30.03.2018).

Sentient Horror • The Crypts Below by Sentient Horror

Quelle: Sure Shot Worx

0 Kommentare

