Primordial veröffentlichen Video zur neuen Single To Hell Or The Hangman

Die irischen Pagan-Metal-Götter Primordial veröffentlichen am 30. März ihr neues Album Exile Amongst The Ruins über Metal Blade Records. Primordial haben nun die zweite Single aus dem Album veröffentlicht. Auf youtube.com könnt ihr euch das Video zu "To Hell Or The Hangman" von Regisseur Costin Chioreanu anschauen.

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

