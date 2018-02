Nächste News: Primordial veröffentlichen Video zur neuen Single To Hell Or The Hangman

In einer Welt, in der sich nur die Besten durchsetzen, gehört Gus G. zu den meistrespektierten und renommiertesten Rock & Metal-Gitarristen der Gegenwart. Als Mitglied der Band von Superstar Ozzy Osbourne war er zwischen 2009 und 2017 auf den größten Bühnen der Welt zu sehen und hat mit seinen überragenden Fingerfertigkeiten die Ozzy-Scheibe Scream (2010) veredelt. Darüber hinaus ist Gus als Gründer und Galionsfigur seiner eigenen Formation Firewind bereits seit 20 Jahren eine feste Melodic-Power-Metal-Größe, mit bislang acht Studioscheiben und zahlreichen Tourneen. Der dritte Pfeiler seiner überaus erfolgreichen Karriere ist die des Solokünstlers, der mit I Am The Fire (2014) und Brand New Revolution (2015) zwei vielbeachtete Werke veröffentlicht hat und diese Reihe nun mit Fearless (erscheint am 20. April) fortsetzt.

Tracklist:

01. Letting Go

02. Mr Manson

03. Don't Tread On Me

04. Fearless

05. Nothing To Say

06. Money For Nothing

07. Chances

08. Thrill Of The Chase

09. Big City

10. Last Of My Kind

Bonustracks auf Digipak/Vinyl:

11. Little Ain't Enough

12. Aftermath

Line-Up:

Gus G. (Gitarre)

Dennis Ward (Gesang/Bass)

Will Hunt (Drums)

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

