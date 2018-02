Nächste News: Evolucija: Hunt - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Vorherige News: Neuer Exylle Track im Stream: Destruction



Single von Spartan Warrior: Covered In Lust

Auf Soundcloud wurde die erste Singleauskopplung der britischen Heavy Metal Band Spartan Warrior - "Covered In Lust" - veröffentlicht. Das Album Hell To Pay wird offiziell am 23. Februar 2018 über PURE STEEL RECORDS erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite