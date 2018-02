Nächste News: Neuer Exylle Track im Stream: Destruction

Die Classic Hardrocker Voodoo Circle, angeführt von Gitarrist Alex Beyrodt, haben soeben ihre neue Single (mitsamt Musikvideo) zum Song "Higher Love" präsentiert. Der Song stammt vom am 09. Februar erscheinenden Album Raised On Rock, mit dem die Band erstmals mit neuem Mann am Mikro auftrumpft: Herbie Langhans (Avantasia)

Quelle: AFM Records

