Am 02. März 2018 wird das Debutalbum Rhino Proof der finnischen Hard Rock Metal Band Rhino Proof auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Code Of The Road

02. Lucky Me

03. Anchorage

04. Heartland

05. Gravity

06. That's The Way It Goes

07. Devils Playground

08. Worth Of Nothing

09. More And More

10. One Shot Deal

11. 1000 Years Too Soon

Total Playing Time: 50:59 Min

Line-Up:

Jukka Nummi - Vocals

Rane Riikonen - Guitars

Pasi Nousiainen - Bass

Janne Tikkanen - Drums

Marko Sallinen - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

