Die Power Metaller Mad Hatter werden am 23.02.2018 ihr Debutalbum Mad Hatter via Art Gates Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Mad Hatter Shine

02. The Gunslinger

03. Dancing Light

04. Fly Away

05. Go

06. Phantom Riders

07. Face The Truth

08. Vengeance In His Mind

09. Bring Me The Moon

10. Mad Hatter Become

11. Death Angel Signs (Bonus Track)

Quelle: ArtGates Records

