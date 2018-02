Nächste News: Albumstream von Lechery

Single von Eynomia: Someday Maybe

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der US Band Eynomia - "Someday Maybe" - veröffentlicht. Das gleichnamige Debutalbum Break Free ist offiziell am 26. Januar 2018 über Pure Legend Records erschienen

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

