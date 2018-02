Nächste News: Single von Eynomia: Someday Maybe

Am 30. März 2018 wird das neue Album ShadowKeep der Prog Power Band Shadowkeep auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Atlantis

02. Guardian Of The Sea

03. Flight Across The Sand

04. Horse Of War

05. Little Lion

06. Angels And Omens

07. Isolation

08. Never Forgotten

09. The Sword Of Damocles

10. Immortal Drifter

11. Minotaur

Total Playing Time: 55:00 Min

Line-Up:

James Rivera - Vocals

Chris Allen - Guitars

Stony Grantham - Bass

Omar Hayes - Drums

Nikki Robson - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

