Am 30. März 2018 Wird Das Neue Album Evil Never Sleeps der US-Metal Band St. Elmos Fire auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. We Will Not Die

02. Rise

03. Betrayer

04. Lord Of Thunder

05. I Begin

06. Evil Never Sleeps - Doomsday

07. Soultaker

08. Across The Nations

09. Asleep In The Never

10. Hammer

11. Unslaved

12. Wasted

13. Evil Never Sleeps - Doomsday (Alt Version, Bonustrack)

14. Betrayer (Alt Version, Bonustrack)

15. Wasted (Alt Version, Bonustrack)

Total Playing Time: 71:58 Min

Line-Up:

Kevin Brady - Vocals

Jeff Jones - Guitars

Chris Stringari - Bass

Tom Frost - Drums

Quelle: Pure Steel Records

Lord Obirah

