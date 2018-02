Nächste News: Video von Loudness: Soul On Fire

Mit Armored Dawn stellt sich eine vielversprechende neue Heavy/Power Metal Band vor - und das in beeindruckender Manier. Barbarians In Black, so der Titel des neuen, am 23. Februar erscheinenden Albums, zeigt die Brasilianer als eingespielte Formation und brilliert mit erstklassigem Songwriting, welches Fans von Bands wie Orden Ogan, Firewind und Falconer begeistern wird. Da passt es natürlich perfekt, dass Orden Ogan-Mastermind Seeb Levermann Mix und Mastering von "Barbarians In Black" übernahm.

Tracklist:

01. Beware Of The Dragon

02. Bloodstone

03. Men Of Odin

04. Chance To Live Again

05. Unbreakable

06. Eyes Behind The Crow

07. Sail Away

08. Gods Of Metal

09. Survivor

10. Barbarians In Black

