Kamelot werden am 06.04.2018 ihr neues Album The Shadow Theory via Napalm Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. The Mission

02. Phantom Divine (Shadow Empire)

03. Ravenlight

04. Amnesiac

05. Burns To Embrace

06. In Twilight Hours

07. Kevlar Skin

08. Static

09. Mindfall Remedy

10. Stories Unheard

11. Vespertine (My Crimson Bride)

12. The Proud And The Broken

13. Ministrium (Shadow Key)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

