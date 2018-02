Nächste News: Retch Video von Conjurer

Am 23. Februar 2018 wird das neue Album Hell To Pay der britischen Heavy Metal Band Spartan Warrior auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Hell To Pay

02. Bad Attitude

03. Letting Go

04. Court Of Clowns

05. Something To Believe In

06. Walls Fall Down

07. Shadowland

08. Covered In Lust

09. Fallen

10. In Memorium

Total Playing Time: 46:10 Min

Line-Up:

Dave Wilkinson - Vocals

Neil Wilkinson - Guitars

Tim Morton - Bass

James Charlto - Drums

Dan Rochester - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

