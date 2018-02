Nächste News: Spartan Warrior: Hell To Pay - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Vorherige News: Accuser veröffentlichen Video zur neuen Single Catacombs



Die Death Metaller Golgothan Remains werden am 08.02.2018 ihr neues Debütalbum Perverse Offerings To The Void auf den Markt bringen. Vorab kann man sich auf bandcamp.com den Track "Timeless Eradicator" anhören.

Perverse Offerings To The Void by Golgothan Remains

Quelle: Against PR

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite