Pestilent Reign werden am 16.03.2018 ihr neues Album Pyres via Rising Nemesis Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

1. Martyr

2. You Will Kneel in Piss and Blood

3. Saviour

4. Ouroboros

5. Cleanse the Flesh

6. Zealot

7. I.M.T.R.M.

8. Gutter's Filth

Quelle: Mind Eraser PR

0 Kommentare

