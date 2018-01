Nächste News: Black Space Riders präsentieren Video zu Movements

Vorherige News: Neuer Scaphism Track im Stream: Malapropos Cardiectomy



Hört euch den neuen Song "The Sixth Sun" der rumänischen Death Metal Band CodeRed an. Der Track stammt vom Album Dominions Of Our Deceitful Beliefs.

Quelle: Loud Rage Music

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite