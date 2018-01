Nächste News: Visigoth launchen Video zur ersten Single Outlive Them All

Die Maschinerie ist bestens aufgestellt und wartet nur darauf ihr neuestes Werk aus dem Dunkel hervorzubringen. Die Engine Of Perdition von Fleshworks zeigt, wozu die Band anno 2018 in der Lage ist: Alles vernichtende Gitarrensalven am laufenden Band, ultrapräzise Rhythmen und perfekt geölte Vocals bestimmen jeden Ton. Wer es nicht glauben will, bekommt ab sofort mit "Death By Autopsy" die erste Produktprobe! Engine Of Perdition wird ab dem 23.03.2018 mit Unterstützung von Apostasy Records in Gang gesetzt.



Tracklist:

01. Death By Autopsy

02. Clockwork Of The Empires

03. Spitting Venom

04. Acclamation To Deprivation

05. The Moloch

06. Somewhere In The Severs

07. Walk The Purgatory Lane

08. In The Face

09. Steamram Beating

10. Dead Men Working

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

