Die Melodic Death Metal Band Storm Of Particles aus Italien wird am 24.01.2018 ihr Debütalbum Gaea Hypothesis veröffentlichen.

Tracklist:

01. Polarity

02. Aurora

03. Sun's Rising In The Fog

04. Everlasting

05. Silence Screams

06. Chronophobia

07. The Entity

08. Of Ice And Hopeless Fate

09. Life Asymptote

Quelle: Audacious PR

