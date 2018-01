Nächste News: Single von Black Space Riders: Lovely Lovelie

Corrosive veröffentlichen Lucifer Gave The Faith Lyric Video

Das neue Corrosive Album Lucifer Gave The Faith ist seit dem 08. Dezember erhältlich. Zum gleichnamigen Titeltrack gibt es ab sofort ein Lyric Video im MDD YouTube Channel!

Das Album enthält 10 Songs bei einer Spielzeit von knapp 45 Minuten erstklassigern Death Metal sowohl skandinavischer als auch amerikanischer Prägung mit einem Schuss Melodie und derber Brutalität. Außerdem sind die Arbeiten für den offiziellen Videoclip zum Song "Taste The Pain" weitestgehend abgeschlossen, eine Veröffentlichung ist ebenfalls in den nächsten Wochen geplant!

Quelle: MDD Records

