Die schwedische Death-Metal-Legende The Crown veröffentlicht ihr neues Album Cobra Speed Venom am 16. März über Metal Blade Records.

Die gemeinsam mit Fredrik Nordström im Studio Fredman produzierte Scheibe verspricht, eine der größten Überraschungen dieses Jahr zu werden - eine Rückkehr zur todesmetallischen Raserei und Finsternis in voller Pracht!

Checkt das Video zur ersten Single "Iron Crown".

Tracklist:

01. Destroyed by Madness

02. Iron Crown

03. In the Name of Death

04. We Avenge!

05. Cobra Speed Venom

06. World War Machine

07. Necrohammer

08. Rise in Blood

09. Where My Grave Shall Stand

10. The Sign of the Scythe

11. Nemesis Diamond (Bonus Track)

12. The Great Dying (Bonus Track)

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

