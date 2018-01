Nächste News: Albumdetails von Eryn On Dae.

Accu§er veröffentlichen Lyricvideo zur zweiten Single Time for Silence

Die deutsch Thrash-Legende Accu§er bringt ihr neues Album The Mastery am 26. Januar über Metal Blade Records heraus! Ab sofort könnt ihr euch ein Lyric Video zur zweiten Single "Time For Silence" ansehen.

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

