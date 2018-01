Nächste News: KB36: Fake Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Vorherige News: Neuer Song von Novareign: Beyond The Cold



Trollzorn präsentiert das neue Album der Old-School-Deather Atomwinter! Catacombs wird am 9. Februar 2018 veröffentlicht.

Mit dem Song "Necromancer" gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die morbide Unterwelt.

Tracklist:

01. Intro

02. Catacombs

03. Dark Messiah

04. Sadistic Intent

05. Ancient Rites

06. Gathering Of The Undead

07. Carved In Stone

08. Necromancer

09. Morbid Lies

10. Funeral Of Flesh

Quelle: Sure Shot Worx

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite