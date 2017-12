Nächste News: Damnation Defaced veröffentlichen neues Musikvideo zu The Key To Your Voice

Wertet man die Songs des neuen Voodoo Circle-Album Raised On Rock als Gradmesser für das emotionale Befinden ihrer wichtigsten Protagonisten, muss man sich speziell um Bandgründer, Gitarrist und Hauptkomponist Alex Beyrodt unverkennbar keine Sorgen machen. Dank Beyrodts exzellentem Songwriting - wie gewohnt speist es sich aus renommierten Quellen wie Whitesnake, Rainbow, Deep Purple, Led Zeppelin oder Jimi Hendrix - und seines erneut überragenden Gitarrenspiels mit Reminiszenzen von Ritchie Blackmore über Jimmy Page bis zu John Sykes, atmet die Scheibe pure Spielfreude. Diese überbordende Vitalität liegt allerdings nicht nur an Beyrodt allein, sondern zweifelsohne auch an seinen Mitstreitern Mat Sinner (Bass), Francesco Jovino (Schlagzeug) und - last but not least - am neuen Sänger Herbie Langhans (Avantasia). Beyrodt und Langhans lernten sich 2015 auf dem W:O:A kennen, als sie unter anderem die Wacken-Hymne gemeinsam von der riesigen Black Stage schmetterten.

Beyrodt: "Das Kuriose an dieser Geschichte ist, dass Herbie und ich uns vorher nie getroffen hatten, sondern zum allerersten Mal persönlich miteinander sprachen, nachdem wir wenige Minuten vorher gemeinsam 100.000 Leute vor der Bühne und etwa vier Millionen Zuschauer am Fernsehgerät gerockt hatten."

Raised On Rock erscheint am 09. Februar 2018.

Tracklist:

01. Running Away From Love

02. Higher Love

03. Walk On The Line

04. You Promised Me Heaven

05. Just Take My Heart

06. Where Is The World We Love

07. Ultimate Sin

08. Chase Me Away

09. Unknown Stranger

10. Dreamchaser

11. Love Is An Ocean

12. Time For The Innocent (Bonus track on Digipak)

13. There's More To See (Bonus track on Digipak)

Quelle: AFM Records

