Am 26. Januar 2018 wird das neue Album Spitting Fire der kolumbianischen Speed Metal Band Revenge auf CD erscheinen.

Tracklist:

1. Heavy Metal Friends

2. Thirst Of Avenge

3. Rise Of The Braves

4. Spitting Fire

5. Thy Axes Scream

6. Wild Till Death

7. Sadistic Cruelty - The Revengeance

8. Infernal Angels

Total Playing Time: 32:35 Min

Line-Up:

Esteban Mejia "Hellfire" - Vocals, Guitar

Jorge Rojas "Seth" - Bass

Daniel Hernandez "Hell Avenger" - Drums

Esteban MuñOz Garcia "Night Crawler" - Lead Guitar

Quelle: Pure Steel Records

