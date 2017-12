Vorherige News: Albumdetails von Savage Machine



Susperia werden am 16.03.2018 ihr neues Album The Lyricist via Agonia Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

1. I Entered

2. Heretic

3. The Lyricist

4. My Darkest Moment

5. Day I Died

6. Void

7. Feed The Fire

8. Whore Of Man

9. Come Alive

Quelle: Agonia Records

