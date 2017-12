Nächste News: Neues Album von Susperia

Die dänischen Old School Heavy Metaller Savage Machine werden am 19.01.2018 ihr neues Album Abandon Earth veröffentlichen.

Tracklist:

01. Exodus

02. Age Of Machines

03. The Hunter

04. Time Traveler

05. Behind The Veil

06. Fourth Dimension

07. Fall Of Icarus

08. Event Horizon

09. Savior

10. Welcome To Hell

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

