Darkfall veröffentlichen The Way Of Victory Lyric Video

Die österreichischen Death/Thrasher Darkfall​ haben ein brandneues Lyric Video zum Track "The Way Of Victory" veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album At The End Of Times welches im September über Black Sunset / MDD veröffentlicht wurde.

Das Footage Material der Schlachten, wurde vom Verein Neustadt-Support zur Verfügung gestellt, die das Burgfest Neustadt-Glewe ausrichten.

Quelle: MDD Records

0 KommentareLord Obirah

