Nächste News: Albumstream von Leech

Vorherige News: Mephisto: Mephisto - Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Am 26. Januar 2018 wird das neue Album Astral Quest der chilenischen Heavy Metal Band Miskatonic Union auf CD erscheinen.

Tracklist:

01. Awakening

02. Road To The Mountains Of Madness

03. Bushido Ninja

04. Miskatonic Union

05. Nostradamus

06. Astral Wings

07. Captain Sparrow

08. Where Is Your Nation Now?

09. I Always Do What I Want

10. The Quest

Total Playing Time: 49:23 Min

Line-Up:

RaúL Saa - Vocals

HeCtor Paris - Guitars

Paul Rajcevic - Bass

Rodrigo Meza - Guitars

Carlos Retamales - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite