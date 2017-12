Nächste News: Albumstream von Leech

Am 26. Januar 2018 wird das Album First Offence der britischen Heavy Metal Band First Offence auf CD veröffentlicht. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren (handnummeriert), mit 8 Bonustracks, Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Tracklist:

01. Perpetual Motion

02. Rip It Up

03. Mad Mad World

04. Time Spent (With You)

05. First Offence

06. Strange Night

07. Into The Night

08. Walking Wounded

09. Running Man

10. Rages

11. Breaking The Mould

12. Edge

13. Angelica (Bonustrack)

14. Feed Me (Bonustrack)

15. Hold Me (Bonustrack)

16. Nightmare (Bonustrack)

17. Powerful (Bonustrack)

18. Ready To Rock (Bonustrack)

19. Sacred Heart (Bonustrack)

20. The Hand That Rocks (Bonustrack)

Total Playing Time: 76:23 Min

Line-Up:

Rob Hall - Vocals

Nick Beard - Guitars

Colin Brown - Drums

Neil Way - Bass

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

