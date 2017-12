Nächste News: Sunless Sky: Offizielles Video Doppelgänger veröffentlicht

Vorherige News: Sadauk: Sage And Jester - Veröffentlichung der Single aus dem Album A New Dawn



Am 26. Januar 2018 wird das Debutalbum Break Free der US Symphonic Rock/Metal Band Eynomia auf CD erscheinen.

Tracklist:

1. Cleansing

2. Someday Maybe

3. Till We Meet Again

4. Break Free

5. Let It Go

6. Through Your Eyes

7. I Can Tell

8. Take A Look

9. When Its Over

Total Playing Time: 42:12 Min

Line-Up:

Phyllis Rutter - Vocals

Mike Lepond - Bass

Chris Bickley - Guitars

Jimmy Pitts - Keyboards

Gaetano Nicolosi - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite