Starblind haben ein neues Video zu "Pride And Glory" veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuem Album Never Seen Again enthalten, welches am 24. November 2017 über Pure Steel Records veröffentlicht wurde.

Quelle: Pure Steel Records

