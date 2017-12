Nächste News: Ontwaakt Video von Heidevolk

Vorherige News: Leftovers Video von Corrosive



Video von Demonstealer: The Grand Collapse Of Humanity

Die Progressive Death Metaller Demonstealer stellen das Video zum Song zu "The Grand Collapse Of Humanity" online. Der Track stammt vom Album This Burden Is Mine.

Quelle: Transcending Obscurity Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite