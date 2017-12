Nächste News: Albumdetails von Visions Of Atlantis

Taina kündigen für 2018 den langerwarteten Nachfolger ihrer Debüt-EP "Illusion" an. Das Album wird komplett deutschsprachig sein und erscheint am 23. März 2018 via Viy Records. Für das Cover-Artwork ist Max Meyer verantwortlich.

Quelle: Metal Promotions

