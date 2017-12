Vorherige News: Taina veröffentlichen Cover-Artwork zum Seelenfresser-Album



Visions Of Atlantis werden am 16.02.2018 ihr neues Album The Deep & The Dark via Napalm Records auf den Markt bringen. Einen Vorgeschmack gibt es mit dem Video zu "Return To Lemuria".

Tracklist:

01. The Deep & The Dark

02. Return To Lemuria

03. Ritual Night

04. The Silent Mutiny

05. Book Of Nature

06. The Last Home

07. The Grand Illusion

08. Dead Reckoning

09. Words Of War

10. Prayer To The Lost

Quelle: Napalm Records

