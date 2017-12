Nächste News: Nero Doctrine veröffentlichen Video zum Song Plague

Vorherige News: J.B.O.: Neues Album Deutsche Vita erscheint am 30. März



Sie sind zurück, mit voller Wucht und brennend vor Leidenschaft! Megaherz schlagen mit dem neuen Studioalbum Komet (VÖ: 23.02.2018) tiefer ein als je zuvor!

Megaherz sorgten bereits mit den letzten Veröffentlichungen von Zombieland (2014, Napalm Records) und der EP Erdwärts (2015, Napalm Records) für mächtig Furore.

Jetzt ist es an der Zeit für den nächsten großen Megaherz Schritt in völlig neue Sphären! Mit dem kommenden Studioalbum "Komet" liefern sie ein Mosaik aus Metal, Rock, Gothic und seelennahen Zeilen ab, das einzigartig in der deutschen Musikwelt ist.

Die Seele von Komet wird deutlich greifbar: "Kompromisslos und emotional." Hart, musikalisch wie lyrisch. "Auf der anderen Seite auch unglaublich berührend", nickt Lex zufrieden über die Öffnung zu mehr Tiefe, zu Veränderung im eigenen Kosmos. Den starren Begriff Neue Deutsche Härte haben Megaherz über die Jahre abgeschüttelt.

Tracklist:

01. Vorhang Auf

02. Komet

03. Scherben Bringen Glück

04. Horrorclown

05. Von Oben

06. Tiefenrausch

07. Schwarz Oder Weiß

08. Heldengrab

09. Nicht In Meinem Namen

10. Trau Dich

11. Nicht genug

Bonus CD Tracklist:

01. Jagdzeit (Live)

02. Glorreiche Zeiten (Live)

03. Roter Mond (Live)

04. Gegen Den Wind (Live)

05. Himmelsstürmer (Live)

06. Für Immer (Live)

07. Unbesiegbar (Bonus)

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite