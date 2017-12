Nächste News: Neuer Song von Eskhaton: Omegalitheos

J.B.O.: Neues Album Deutsche Vita erscheint am 30. März

Die Frühjahrsblümchen werden 2018 eine Nuance rosaroter blühen als sonst: Die Erlanger Spaßrocker von J.B.O. veröffentlichen am 30. März ihr neues Studioalbum Deutsche Vita via AFM Records/Soulfood Music. Freuen darf man sich - der Name lässt es erahnen - auf J.B.O.-urtypische Versionen etlicher Klassiker der deutschen Musikgeschichte, mit denen die Band selbst etwas verbindet.

Quelle: AFM Records

