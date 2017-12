Nächste News: J.B.O.: Neues Album Deutsche Vita erscheint am 30. März

Vorherige News: Albumdetails von Visions Of Atlantis



Neuer Xenosis Track im Stream: Army Of Darkness

Bei Youtube kann man sich den neuen Song "Army Of Darkness" der Progressive Death Metal Truppe Xenosis anhören. Der Track stammt vom kommenden Album Devour And Birth, das am 19.01.2018 erscheint.

Quelle: Mind Eraser PR

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite